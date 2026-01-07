LPI-G: Kellerbrand sorgt für Rauch und Straßensperrung
Gera (ots)
Gera. Am 06.01.2026 kam es in der Mittagszeit in der Talstraße zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündete ein unbekannter Täter dort Unrat, wodurch es zu einem offenen Feuer und erheblicher Rauchentwicklung kam. Zwei Anwohner wurden vorsorglich aus dem Gebäude gebracht, blieben jedoch unverletzt. Drei Wohnungen mussten notgeöffnet werden - glücklicherweise ohne weitere Personenfeststellungen. Beschädigt wurden unter anderem Strom- sowie Wasserleitungen. Das Haus blieb bewohnbar, die Talstraße war während des Einsatzes für etwa zwei Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird nach erster Einschätzung mit einem niedrigen fünfstelligen Wert beziffert. Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung wurden eingeleitet. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell