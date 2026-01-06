Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebstahl und Streit mit Sicherheitsmitarbeiter (0002927/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 05.01.2026 bis 13:35 Uhr entwendete ein 25-jähriger Mann nach bisherigen Erkenntnissen in zwei Geschäften in der Heinrichstraße Waren und verstaute diese in einem Rucksack. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Mann kontrollieren wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der mutmaßliche Ladendieb leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0365 / 829 - 0 zu melden. (SR)

