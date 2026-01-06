PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera
LPI-G: E-Scooter ohne Versicherungsschutz (0003066/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 05.01.2026 gegen 15:15 Uhr wurde in der Franz-Mehring-Straße ein 35-jähriger Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Zudem ergaben sich durch einen freiwilligen Drogenvortest Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Die Ermittlungen dauern an. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

