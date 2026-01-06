LPI-G: E-Scooter ohne Versicherungsschutz (0003066/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 05.01.2026 gegen 15:15 Uhr wurde in der Franz-Mehring-Straße ein 35-jähriger Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Zudem ergaben sich durch einen freiwilligen Drogenvortest Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Die Ermittlungen dauern an. (SR)
