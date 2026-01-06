Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garagen aufgebrochen (0002682/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Zwischen dem 29.12.2025, 10:30 Uhr, und dem 05.01.2026, 10:30 Uhr versuchten Unbekannte in einem Garagenkomplex in der Kastanienstraße in mehrere Garagen einzubrechen. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Das Beutegut beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Garagenkomplexes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land unter 03447 / 471 - 0 entgegen. (SR)

