Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Arztpraxis (0003007/2026)

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 18.12.2025 gegen 17:00 Uhr bis 05.01.2026, 09:00 Uhr versuchten unbekannte Täter, in eine Arztpraxis in einem Ärztehaus am Puschkinplatz einzudringen. Diese gelangten auf bisher unbekannte Weise in das Gebäude und versuchten anschließend, die Eingangstür zur Praxis zu öffnen. Ein Eindringen in das Innere gelang nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Angaben zur Höhe eines möglichen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Puschkinplatz gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (SR)

