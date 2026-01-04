PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Explosion vor Hauseingang - Zeugen gesucht.

Altenburger Land (ots)

Gößnitz: Am 03.01.2026 brachten derzeit unbekannte Täter gegen 22:00 Uhr vor einem Hauseingang im Gartenweg ein unbekanntes Sprengmittel zur Detonation. Dabei wurde die Hauseingangstür, die Fassade des Gebäudes sowie zwei weitere Türen beschädigt bzw. zerstört. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0001783/2026 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 11:30

    LPI-G: Kellereinbruch

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: Im Zeitraum vom 01.01.2026, 17:00 Uhr bis zum 03.01.2026, 11:20 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Kastanienstraße auf und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 11:30

    LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Altenburger Land (ots) - Meuselwitz: Beamte der PI Altenburger Land kontrollierten am 02.01.2026 gegen 19:50 Uhr in der Altenburger Straße Ecke Luckaer Straße einen Pkw VW und stellten dabei fest, dass der 17-jährige Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 11:30

    LPI-G: Vandalismus

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: Im Zeitraum vom 19.02.2025 bis zum 03.01.2025 drückten unbekannte Täter in der Berthold-Brecht-Straße ein Bushaltestellenschild samt Fundament aus dem Boden. Weiterhin wurde im Schlosspark ein Mülleimer und an der Teichpromenade eine Bank beschädigt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren