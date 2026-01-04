Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Explosion vor Hauseingang - Zeugen gesucht.

Altenburger Land (ots)

Gößnitz: Am 03.01.2026 brachten derzeit unbekannte Täter gegen 22:00 Uhr vor einem Hauseingang im Gartenweg ein unbekanntes Sprengmittel zur Detonation. Dabei wurde die Hauseingangstür, die Fassade des Gebäudes sowie zwei weitere Türen beschädigt bzw. zerstört. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0001783/2026 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen.

