LPI-G: Kellereinbruch
Altenburger Land (ots)
Altenburg: Im Zeitraum vom 01.01.2026, 17:00 Uhr bis zum 03.01.2026, 11:20 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Kastanienstraße auf und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge.
