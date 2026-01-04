LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Altenburger Land (ots)
Meuselwitz: Beamte der PI Altenburger Land kontrollierten am 02.01.2026 gegen 19:50 Uhr in der Altenburger Straße Ecke Luckaer Straße einen Pkw VW und stellten dabei fest, dass der 17-jährige Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
