LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Greiz (ots) - Auma-Weidatal. Auf der L1087 zwischen Auma und Wenigenauma ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle mit teilweise hohem Sachschaden. Am Freitag den 02.01.2026 kam ein 29-jähriger Hyundai Fahrer aufgrund von Schneeverwehungen von der Straße ab und landete im Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Durch den Unfall entstand an dem Hyundai ein wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin kam am Samstag den 03.01.2026 ein 28-jähriger ...

