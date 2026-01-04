PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Altenburger Land (ots)

Meuselwitz: Beamte der PI Altenburger Land kontrollierten am 02.01.2026 gegen 19:50 Uhr in der Altenburger Straße Ecke Luckaer Straße einen Pkw VW und stellten dabei fest, dass der 17-jährige Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 11:30

    LPI-G: Vandalismus

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: Im Zeitraum vom 19.02.2025 bis zum 03.01.2025 drückten unbekannte Täter in der Berthold-Brecht-Straße ein Bushaltestellenschild samt Fundament aus dem Boden. Weiterhin wurde im Schlosspark ein Mülleimer und an der Teichpromenade eine Bank beschädigt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 07:14

    LPI-G: Briefkasten gesprengt

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom 31.12.2025 zum 01.01.2026 zerstörte ein unbekannter Täter einen Briefkasten im Lohweg in Zeulenroda. Hierbei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Betrag. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 07:12

    LPI-G: Schneeverwehte Straße

    Greiz (ots) - Auma-Weidatal. Auf der L1087 zwischen Auma und Wenigenauma ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle mit teilweise hohem Sachschaden. Am Freitag den 02.01.2026 kam ein 29-jähriger Hyundai Fahrer aufgrund von Schneeverwehungen von der Straße ab und landete im Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Durch den Unfall entstand an dem Hyundai ein wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin kam am Samstag den 03.01.2026 ein 28-jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren