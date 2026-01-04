Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schneeverwehte Straße

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Auf der L1087 zwischen Auma und Wenigenauma ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle mit teilweise hohem Sachschaden. Am Freitag den 02.01.2026 kam ein 29-jähriger Hyundai Fahrer aufgrund von Schneeverwehungen von der Straße ab und landete im Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Durch den Unfall entstand an dem Hyundai ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Weiterhin kam am Samstag den 03.01.2026 ein 28-jähriger Peugeot Fahrer an ähnlicher Stelle von der Straße ab. Aufgrund der Wetterverhältnisse und dem damit verbundenen Schneefall kam es zu erneuten Schneeverwehungen auf der Fahrbahn. Der Fahrzeugführer landete mit seinem Fahrzeug im Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei wurde keine Person verletzt. Am Hyundai entstand ein Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei warnt vor schneeverwehten Straßen und bittet die Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht. <PW>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell