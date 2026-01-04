PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Briefkasten gesprengt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom 31.12.2025 zum 01.01.2026 zerstörte ein unbekannter Täter einen Briefkasten im Lohweg in Zeulenroda. Hierbei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Betrag. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0000937/2026 und der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <PW>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 04.01.2026 – 07:12

    LPI-G: Schneeverwehte Straße

    Greiz (ots) - Auma-Weidatal. Auf der L1087 zwischen Auma und Wenigenauma ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle mit teilweise hohem Sachschaden. Am Freitag den 02.01.2026 kam ein 29-jähriger Hyundai Fahrer aufgrund von Schneeverwehungen von der Straße ab und landete im Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Durch den Unfall entstand an dem Hyundai ein wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin kam am Samstag den 03.01.2026 ein 28-jähriger ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:09

    LPI-G: Bargeld aus Wohnung entwendet (0336968/2025)

    Gera (ots) - Gera. Am 30.12.2025 zwischen 18:45 Uhr und 20:45 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Gagarinstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt und entwendeten Bargeld. An der Wohnungstür entstand zudem ein geschätzter Sachschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Gera unter 0365/829-0 entgegen. ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:09

    LPI-G: Altkleidercontainer beschädigt (0000184/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In der Nacht zum 01.01.2026 gegen 01:55 Uhr wurde am Anger ein Altkleidercontainer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen brachten zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren einen pyrotechnischen Gegenstand im Container zur Umsetzung, wodurch dieser zerstört und ein weiterer Container beschädigt wurde. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen ...

    mehr
