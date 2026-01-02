PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bargeld aus Wohnung entwendet (0336968/2025)

Gera (ots)

Gera. Am 30.12.2025 zwischen 18:45 Uhr und 20:45 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Gagarinstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt und entwendeten Bargeld. An der Wohnungstür entstand zudem ein geschätzter Sachschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Gera unter 0365/829-0 entgegen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

