LPI-G: Bargeld aus Wohnung entwendet (0336968/2025)

Altenburg (ots) - Altenburg. Am 31.12.2025 gegen 22:25 Uhr geriet ein in der Siegfried-Flack-Straße abgestellter Pkw in Brand und wurde erheblich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass ein bislang unbekanntes Brandmittel im Fahrzeuginneren zur Umsetzung gekommen ist. Ob dies vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein geschätzter ...

mehr