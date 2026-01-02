LPI-G: Pkw in Brand geraten (0337477/2025)

Altenburg (ots) - Neujahr um 03:27 Uhr wurde ein verunfallter Pkw Ford Galaxy, in der Crimmitschauer Str. in Schmölln gemeldet. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, kam der 30-jährige Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer konnte im Nahbereich angetroffen werden. Bei der Personenkontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,42 ...

