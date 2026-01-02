Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Baugrube (0337129/2025)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am 31.12.2025 gegen 08:25 Uhr wurden in der Straße "Am Ententeich" mehrere Kabel in einer offenen Baugrube beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die Kabel in Brand. Ob der Brand durch eine vorsätzliche Handlung oder möglicherweise durch einen technischen Defekt verursacht wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf Tatverdächtige liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Altenburger Land unter 03447/4710 zu melden. (SR)

