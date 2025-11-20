PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen +++ Scheibe von Sprinter eingeschlagen +++ Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Unbekannte zerkratzen Pkw

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, Hofheim, Alte Bleiche/Rudolf-Mohr-Anlage, Mittwoch, 19.11.2025, 13:20 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kam es in Hofheim zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Aktuell ist bekannt, dass sich die Auseinandersetzung in der Nähe des S-Bahnhofs und der Rudolf-Mohr-Anlage zugetragen haben soll. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Beteiligten und konnte dabei ein Fahrzeug mit mehreren Jugendlichen, die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen, antreffen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung des schwarzen BMW wurden ein Messer sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Des Weiteren wurde den Beamten während der Fahndungsmaßnahmen ein Schlagstock ausgehändigt. Auch diesen stellten sie sicher.

Die Polizei nahm letztlich mehrere Personen fest und brachte sie für weitere Maßnahmen zur Polizeistation.

Der genaue Tatablauf sowie die einzelnen Tatbeteiligungen sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Eppstein-Ehlhalten, Feldbergstraße, Mittwoch, 19.11.2025, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(lr) Am Mittwochabend kam es im Eppsteiner Ortsteil Ehlhalten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr hebelten die Täter ein Fenster, welches sich auf der Gartenseite des Hauses in der Feldbergstraße befindet, auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Daraufhin durchwühlten sie die Wohnräume und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Sodann flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Kelkheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06195) 6749-0 entgegen.

3. Scheibe von Sprinter eingeschlagen,

Eschborn, Mergenthalerallee, Mittwoch, 19.11.2025, 11.30 Uhr bis 14.20 Uhr

(da)Am Mittwoch schlugen Unbekannte die Scheibe eines Kleintransporters ein. Der weiße Mercedes Vito war von 11.30 Uhr bis 14.20 Uhr in der Mergenthalerallee geparkt. In dieser Zeit zerstörten die Täter das Fenster auf der Beifahrerseite und entwendeten einen im Innenraum abgestellten Rucksack. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

4. Unbekannte zerkratzen Pkw,

Kelkheim, Parkstraße, Freitag, 14.11.2025, 17.45 Uhr bis Samstag, 15.11.2025, 0.30 Uhr

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ein Auto in Kelkheim beschädigt. Zwischen dem 14. November, 17.45 Uhr, und dem 15. November, 0.30 Uhr, waren die Täter an dem in der Parkstraße abgestellten schwarzen VW Golf zugange und zerkratzten die gesamte linke Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell