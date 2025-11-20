PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizei bei "Behaupte dich gegen Mobbing"-Tag in Hofheim

Hofheim (ots)

(fm) Am 21. November 2025 steht Hofheim am Taunus ganz im Zeichen des "Behaupte dich gegen Mobbing"-Tages, an dem sich auch die Polizei beteiligt. Gemeinsam mit der Stadt Hofheim, dem Verein Colorful e. V. und dem Autor Sven Rühl findet ein vielfältiges Programm statt, das sich gegen Mobbing und Ausgrenzung positioniert. Die Polizeidirektion Main-Taunus ist an dem Abend mit einem eigenen Stand vor Ort und unterstützt die wichtige Initiative. Von 19 bis 21 Uhr sind die Jugendkoordinatorin Polizeioberkommissarin Celine Hänsel und die nebenamtliche LSBT*IQ-Ansprechperson des Polizeipräsidiums, Polizeihauptkommissar Florian Meerheim, mit einem gemeinsamen Infostand in der Stadthalle Hofheim vertreten. Interessierte haben dort die Möglichkeit, sich über präventive Maßnahmen, Hilfsangebote und die Arbeit der Polizei im Bereich Mobbing und Diskriminierung zu informieren. Am Abend öffnet die Stadthalle Hofheim ihre Türen für eine Benefizveranstaltung, die Kunst, Engagement und Emotionen vereint. Das Publikum erwartet ein Programm aus Lesung, Musik, Poetry Slam, Tanz und Diskussion, begleitet von Infoständen regionaler und überregionaler Organisationen, die sich aktiv gegen Mobbing einsetzen. Die Veranstaltung findet erstmals in dieser Form in Hofheim statt und ist öffentlich. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kampagne #ichbingegenmobbing sind willkommen.

Polizeiliche Infos zum Thema "Mobbing": https://www.polizeifuerdich.de/deine-themen/gewalt/mobbing https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/themen/mobbing

Queere Ansprechpersonen: https://www.polizei.hessen.de/praevention/beratung-hilfe-und-unterstuetzung/ansprechpersonen-lsbtiq

Infos zur Veranstaltung: https://www.hofheim.de/veranstaltung/behaupte-dich-gegen-mobbing/2025-11-21_1900/

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell