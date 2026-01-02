LPI-G: Altkleidercontainer beschädigt (0000184/2026)

Altenburg (ots) - Gleich zu Anfang des neuen Jahres kam es gegen 00:30 Uhr, auf dem Meuselwitzer Marktplatz, zu mehreren Körperverletzungen. Nachdem ein 14-jähriger Pyrotechnik in Richtung einer Familie abgefeuert hatte, geriet die Bekleidung einer Anwesenden in Brand. Nachdem der 14-jährige von der Familie auf seinen verantwortungslosen Umgang mit Feuerwerkskörpern angesprochen wurde, eskalierte die Situation. Der ...

