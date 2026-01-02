LPI-G: Altkleidercontainer beschädigt (0000184/2026)
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. In der Nacht zum 01.01.2026 gegen 01:55 Uhr wurde am Anger ein Altkleidercontainer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen brachten zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren einen pyrotechnischen Gegenstand im Container zur Umsetzung, wodurch dieser zerstört und ein weiterer Container beschädigt wurde. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. (SR)
