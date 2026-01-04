LPI-G: Vandalismus
Altenburger Land (ots)
Altenburg: Im Zeitraum vom 19.02.2025 bis zum 03.01.2025 drückten unbekannte Täter in der Berthold-Brecht-Straße ein Bushaltestellenschild samt Fundament aus dem Boden. Weiterhin wurde im Schlosspark ein Mülleimer und an der Teichpromenade eine Bank beschädigt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.
