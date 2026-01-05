PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandgeschehen in Zedlitz

Greiz (ots)

Zedlitz. Am Samstagnachmittag, dem 04.01.2026, kam es gegen 16:50 Uhr in der Straße Am Fuchsgraben zu einem Brandgeschehen innerhalb eines Grundstücks. Aus bislang ungeklärter Ursache brach dort ein Feuer aus, welches in der Folge auf einen angrenzenden Geräteschuppen, eine Hecke, einen Kompost sowie fünf Mülltonnen übergriff. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Fremdeigentum sowie angrenzende Grundstücke waren zu keiner Zeit gefährdet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
