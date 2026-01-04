Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Altenburger Land (ots)

Altkirchen: Am 03.01.2025 ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Röthenitz und Jauern ein Verkehrsunfall als ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug kurz vor der Ortslage Jauern mit einem Telefonmast neben der Fahrbahn kollidierte und anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle verließ. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0001578/2026 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen.

