LPI-G: Autofahrer unter Drogeneinfluss festgestellt (0003274/2026)
Greiz (ots)
Linda b. Weida. Am 05.01.2026 gegen 23:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Gauerschen Straße einen 23-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei ergaben sich durch einen freiwilligen Drogenvortest Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Die Ermittlungen dauern an. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell