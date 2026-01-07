PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube brennt vollständig aus

Altenburg (ots)

Söllmnitz. In den frühen Morgenstunden des 06.01.2026 bemerkte ein aufmerksamer Mitbürger gegen 04:45 Uhr Feuerschein aus der Gartenanlage "Am Weinberg". Die alarmierte Feuerwehr stellte vor Ort eine bereits in Vollbrand stehende Gartenlaube fest. Das etwa 6 x 6 Meter große Holzgebäude brannte vollständig nieder. Nach bisherigen Erkenntnissen lagen keine Aufbruchspuren vor, auch Hinweise auf eine Brandstiftung konnten bislang nicht festgestellt werden. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 06:54

    LPI-G: Ladendiebstahl und Streit mit Sicherheitsmitarbeiter (0002927/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 05.01.2026 bis 13:35 Uhr entwendete ein 25-jähriger Mann nach bisherigen Erkenntnissen in zwei Geschäften in der Heinrichstraße Waren und verstaute diese in einem Rucksack. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Mann kontrollieren wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der mutmaßliche Ladendieb leicht ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 06:53

    LPI-G: Autofahrer unter Drogeneinfluss festgestellt (0003274/2026)

    Greiz (ots) - Linda b. Weida. Am 05.01.2026 gegen 23:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Gauerschen Straße einen 23-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei ergaben sich durch einen freiwilligen Drogenvortest Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Die Ermittlungen dauern an. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 06:52

    LPI-G: E-Scooter ohne Versicherungsschutz (0003066/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 05.01.2026 gegen 15:15 Uhr wurde in der Franz-Mehring-Straße ein 35-jähriger Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Zudem ergaben sich durch einen freiwilligen Drogenvortest Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Die Ermittlungen dauern an. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren