Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube brennt vollständig aus

Altenburg (ots)

Söllmnitz. In den frühen Morgenstunden des 06.01.2026 bemerkte ein aufmerksamer Mitbürger gegen 04:45 Uhr Feuerschein aus der Gartenanlage "Am Weinberg". Die alarmierte Feuerwehr stellte vor Ort eine bereits in Vollbrand stehende Gartenlaube fest. Das etwa 6 x 6 Meter große Holzgebäude brannte vollständig nieder. Nach bisherigen Erkenntnissen lagen keine Aufbruchspuren vor, auch Hinweise auf eine Brandstiftung konnten bislang nicht festgestellt werden. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

