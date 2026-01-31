Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen zwei Radfahrern - Unfallbeteiligter gesucht

Speyer (ots)

Nach einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Freitagmorgen sucht die Polizei nach einem beteiligten Jugendlichen, um den Sachverhalt abschließend zu klären. Gegen 07:50 Uhr befuhr eine 12-jährige Schülerin den Radweg der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Burgfeldschule. Kurz vor Erreichen der Schule kam es während eines Überholvorgangs zu einer Berührung der Fahrräder, wodurch das Mädchen stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen an der rechten Schläfe und am rechten Handgelenk zu. Der beteiligte Jugendliche hielt unmittelbar nach dem Vorfall kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden der Schülerin. Da jedoch kein Austausch der Personalien zur Schadensregulierung stattfand, bevor der Junge seine Fahrt fortsetzte, bittet die Polizei nun um dessen Rückmeldung oder um Hinweise von Zeugen. Am Fahrrad der 12-Jährigen entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Tel.-Nr. 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

