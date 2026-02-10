Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Urkundenfälschung: Wer kennt diesen Mann?

Kevelaer (ots)

Am 29. September 2025 begab sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in eine Apotheke in Kevelaer und versuchte, mittels gefälschter Privatrezepte hochdosierte Schmerzmittel zu erlangen. Der Mann konnte durch Videokameras beim Verlassen der Apotheke aufgezeichnet werden. Das Bild ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/194500

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität der Person machen? Hinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

