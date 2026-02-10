PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Urkundenfälschung: Wer kennt diesen Mann?

Kevelaer (ots)

Am 29. September 2025 begab sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in eine Apotheke in Kevelaer und versuchte, mittels gefälschter Privatrezepte hochdosierte Schmerzmittel zu erlangen. Der Mann konnte durch Videokameras beim Verlassen der Apotheke aufgezeichnet werden. Das Bild ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/194500

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität der Person machen? Hinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren