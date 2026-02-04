PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mercedes angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat Anfang der Woche einen schwarzen Mercedes Benz C 180 in Ahlen angefahren und beschädigt.

Das Auto stand zwischen Sonntag (01.02.2026, 10.00 Uhr) und Montag (02.02.2026, 09.00 Uhr) auf dem Parkplatz Industriestraße und wurde vorne rechts beschädigt.

Spuren deuten darauf hin, dass ein grünes Fahrzeug beteiligt gewesen sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

