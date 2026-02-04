Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mercedes angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat Anfang der Woche einen schwarzen Mercedes Benz C 180 in Ahlen angefahren und beschädigt.

Das Auto stand zwischen Sonntag (01.02.2026, 10.00 Uhr) und Montag (02.02.2026, 09.00 Uhr) auf dem Parkplatz Industriestraße und wurde vorne rechts beschädigt.

Spuren deuten darauf hin, dass ein grünes Fahrzeug beteiligt gewesen sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell