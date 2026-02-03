PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pkw nach Ausweichen beschädigt - ein Fahrer vermutlich flüchtig

Warendorf (ots)

Am Montag (02.02.2026) kam es in Warendorf gegen 17.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei soll ein Unbekannter mit einem dunklen 3er oder 5er BMW auf der Münsterstraße mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Ein 66-jähriger Beelener gab an, geparkte Pkw auf seiner Seite mit seinem grünen VW Transporter überholt zu haben, als er aufgrund des ihm entgegenkommenden Fahrzeugs nach rechts in eine Parklücke ausweichen musste. Dabei stieß er gegen einen schwarzen VW ID und beschädigte diesen. Der Unbekannte sei weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94000 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

