Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Brand in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Montag (02.02.2026, 08.3 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Königstraße in Telgte gerufen worden.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss fest. Die Feuerwehr löschte den Brand, der im Bereich einer Matratze durch fahrlässige Handlung des 51-jährigen Bewohners ausgebrochen ist.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Telgters war positiv, verletzt wurde niemand und auch Gebäudeschaden entstand nicht. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell