Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. 37-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag (01.02.2026) um 11.55 Uhr kam es auf der K 2 zwischen Ennigerloh und Ostenfelde zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten.

Ein 37-Jähriger aus Ennigerloh fuhr auf der Vintrup Straße aus Ennigerloh kommend in Fahrtrichtung Ostenfelde. Kurz vor einer Einfahrt kam er rechts von der Straße ab. Er geriet ins Schleudern und rutschte auf der gegenüberliegenden Seite in den Straßengraben. Mit im Auto waren eine 39-Jährige aus Ennigerloh und zwei Kinder im Alter von 9 und 4 Jahren. Alle vier Insassen wurden leichtverletzt und kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf

