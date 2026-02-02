POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. 37-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Sonntag (01.02.2026) um 11.55 Uhr kam es auf der K 2 zwischen Ennigerloh und Ostenfelde zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten.
Ein 37-Jähriger aus Ennigerloh fuhr auf der Vintrup Straße aus Ennigerloh kommend in Fahrtrichtung Ostenfelde. Kurz vor einer Einfahrt kam er rechts von der Straße ab. Er geriet ins Schleudern und rutschte auf der gegenüberliegenden Seite in den Straßengraben. Mit im Auto waren eine 39-Jährige aus Ennigerloh und zwei Kinder im Alter von 9 und 4 Jahren. Alle vier Insassen wurden leichtverletzt und kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell