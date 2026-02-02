Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pkw beim Ausparken beschädigt und geflüchtet.

Warendorf (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (31.01.2026), 19.00 Uhr und Sonntag (01.01.2026), 15.30 Uhr ist ein schwarzer VW Golf an der Kirchstraße in Beckum angefahren und beschädigt worden. Vermutlich stieß ein weißes Fahrzeug bei Ausparken aus der Parkbucht gegen den geparkten Pkw. Dabei wurde das Heck beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher des Schadens unerlaubt vom Unfallort.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell