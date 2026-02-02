POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Lager
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen zwischen Donnerstag, 29.1.2025, 22.40 Uhr und Freitag, 30.1.2025, 12.40 Uhr in ein Lager einer Hilfsorganisation in der Straße Hagebrede in Ahlen ein. Der oder die Täter stahlen einen Fernseher sowie weitere elektronische Geräte. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
