POL-WAF: Beelen. Glättebedingt von Straße gerutscht
Warendorf (ots)
Ein junger Autofahrer ist am Samstag (31.01.2026, 07.50 Uhr) bei einem Alleinunfall in Beelen leicht verletzt worden.
Der 22-jährige Harsewinkler fuhr auf der Ostenfelder Straße, geriet ins Schleudern und rutschte aufgrund glatter Straßen nach links in ein Feld. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell