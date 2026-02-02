PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Glättebedingt von Straße gerutscht

Warendorf (ots)

Ein junger Autofahrer ist am Samstag (31.01.2026, 07.50 Uhr) bei einem Alleinunfall in Beelen leicht verletzt worden.

Der 22-jährige Harsewinkler fuhr auf der Ostenfelder Straße, geriet ins Schleudern und rutschte aufgrund glatter Straßen nach links in ein Feld. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

