Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Vom Weg abgekommen

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Freitagnachmittag (30.01.2026, 15.15 Uhr) ein 47-jähriger Münsteraner in Wadersloh-Liesborn leicht verletzt worden.

Der Autofahrer war auf der K 24 von Lippetal kommend Richtung Liesborn unterwegs. Aus noch unklarer Ursache kam er nach links von der Straße ab und fuhr in einen Graben.

Rettungskräfte brachten den Münsteraner leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf gut 1200 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

