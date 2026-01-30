POL-WAF: Kreis Warendorf. 15 Glätteunfälle im Kreis Warendorf
Warendorf (ots)
Am heutigen Freitag (30.01.26) kam es in den Morgenstunden im Kreis Warendorf zu zum Teil spiegelglatten Straßen. Daraus resultierten auch einige Verkehrsunfälle. Die Streudienste waren bis in den späten Vormittag im Dauereinsatz. Die Polizei im Kreis Warendorf zählte zwischen 5 Uhr und 10.30 Uhr insgesamt 15 Glätteunfälle. Bei diesen Unfällen wurden vier Menschen leicht verletzt. Nur einer von den Verletzten wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden der Unfälle wird circa 100.000 Euro geschätzt.
