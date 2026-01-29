Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.01.26

08.40 Uhr "Kreis Warendorf. Zwischenbilanz zu witterungsbedingten Unfällen"

Warendorf (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (29.01.2026) kam es in der Zeit zwischen 5 Uhr und 8.30 Uhr im Kreis Warendorf zu zehn Verkehrsunfällen die auf Straßenglätte zurückzuführen waren. https://warendorf.polizei.nrw/presse/kreis-warendorf-zwischenbilanz-zu-witterungsbedingten-unfaellen

Bis um 13 Uhr erhöhte sich die Zahl der Witterungsbedingten Unfälle auf insgesamt 19. Verletzt wurde den weiteren Unfällen niemand.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell