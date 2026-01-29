Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Zwischenbilanz zu witterungsbedingten Unfällen

Warendorf (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (29.01.2026) kam es in der Zeit zwischen 5 Uhr und 8.30 Uhr im Kreis Warendorf zu zehn Verkehrsunfällen die auf Straßenglätte zurückzuführen waren. Es blieb in den meisten Fällen bei Blechschäden. Bei einem Unfall auf der B 475 wurde eine Person leicht verletzt (Pressemitteilung von 07.26 Uhr). Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen an, halten Sie genügend Abstand und bremsen Sie frühzeitg. Auch weiterhin kommt es durch Schnee und überfrierende Nässe zu glatten Straßen.

