POL-WAF: Sassenberg. Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Mittwoch (28.01.2026) um 17.25 Uhr kam es in Sassenberg auf der Straße Lappenbrink zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger aus Warendorf befuhr den Lappenbrink und geriet aufgrund der Witterungslage ins Schleudern. Er stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und stürzte. Er verletzte sich leicht benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der Warendorfer unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand, er die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller nicht besaß und das die Versicherungskennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Warendorfer ein. Der Sachschaden des Unfalls wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

