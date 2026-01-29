Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Bei Überholvorgang mit Überholtem kollidiert

Warendorf (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (29.01.2026) gegen 05.30 Uhr kam es zwischen Sassenberg und Füchtorf auf der B 475 zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die B 475 in Richtung Füchtorf. Er beabsichtigte einen vorrausfahrenden Pkw eines Mannes aus Bielefeld zu überholen. Beim Überholen geriet der Pkw des Warendorfers in Schleudern, kollidierte mit dem Auto des Bielefelders und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Im Graben überschlug sich das Fahrzeug. Rettungskräfte befreiten den 31-Jährigen aus seinem Fahrzeug und brachten ihn anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Auto wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Bielefelder blieb unverletzt. An der Unfallstelle kam es aufgrund der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

