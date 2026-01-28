Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (28.01.2026) um 8.20 Uhr kam es auf der K 3 im Bereich der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger aus Coesfeld befuhr mit seinem Pkw die K 3 in Richtung Warendorf. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stillstand. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

