PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Grauen Opel Corsa beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (27.01.26) in der Zeit von 06.50 Uhr bis 10.30 Uhr wurde ein an der Eintrachtstraße in Ahlen geparkter Opel Corsa an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 08:13

    POL-WAF: Warendorf. Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet. Zeugen gesucht

    Warendorf (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag (22.01.2026) kam es gegen 17 Uhr auf der Milter Straße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines dunkelblauen Transporters befuhr die Milter Straße in Richtung Andreasstraße. Als er an einem am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Kuga vorbei fuhr, streifte er diesen. Der Fahrer des Transporters ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 07:48

    POL-WAF: Beckum. Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Montag (26.01.2026) um 10.30 Uhr kontrollierten Polizisten in Beckum auf der Sternstraße den Fahrer eines Pkw. Dabei stellten sie fest das der 54-jährige Beckumer unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren