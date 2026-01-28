POL-WAF: Ahlen. Grauen Opel Corsa beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Montag (26.01.2026) um 10.30 Uhr kontrollierten Polizisten in Beckum auf der Sternstraße den Fahrer eines Pkw. Dabei stellten sie fest das der 54-jährige Beckumer unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

