Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 25.01.2026

12.11 Uhr "Beckum. Fensterscheiben zerbrechen mit lautem Knall"

Warendorf (ots)

Am 24.01.2026, gegen 20:50 Uhr, informierten Anwohner des Hansarings in Beckum die Feuerwehr über einen lauten Knall und zerbrochene Fensterscheiben an einem Haus am Hansaring.

https://warendorf.polizei.nrw/presse/beckum-fensterscheiben-zerbrechen-mit-lautem-knall

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden die Schäden durch ein pyrotechnisches Sprengmittel verursacht. Die Ermittlungen dauern an.

