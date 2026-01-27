POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 25.01.2026
12.11 Uhr "Beckum. Fensterscheiben zerbrechen mit lautem Knall"
Warendorf (ots)
Am 24.01.2026, gegen 20:50 Uhr, informierten Anwohner des Hansarings in Beckum die Feuerwehr über einen lauten Knall und zerbrochene Fensterscheiben an einem Haus am Hansaring.
https://warendorf.polizei.nrw/presse/beckum-fensterscheiben-zerbrechen-mit-lautem-knall
Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden die Schäden durch ein pyrotechnisches Sprengmittel verursacht. Die Ermittlungen dauern an.
