PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 25.01.2026
12.11 Uhr "Beckum. Fensterscheiben zerbrechen mit lautem Knall"

Warendorf (ots)

Am 24.01.2026, gegen 20:50 Uhr, informierten Anwohner des Hansarings in Beckum die Feuerwehr über einen lauten Knall und zerbrochene Fensterscheiben an einem Haus am Hansaring.

https://warendorf.polizei.nrw/presse/beckum-fensterscheiben-zerbrechen-mit-lautem-knall

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden die Schäden durch ein pyrotechnisches Sprengmittel verursacht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 08:13

    POL-WAF: Warendorf. Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet. Zeugen gesucht

    Warendorf (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag (22.01.2026) kam es gegen 17 Uhr auf der Milter Straße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines dunkelblauen Transporters befuhr die Milter Straße in Richtung Andreasstraße. Als er an einem am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Kuga vorbei fuhr, streifte er diesen. Der Fahrer des Transporters ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 07:48

    POL-WAF: Beckum. Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Montag (26.01.2026) um 10.30 Uhr kontrollierten Polizisten in Beckum auf der Sternstraße den Fahrer eines Pkw. Dabei stellten sie fest das der 54-jährige Beckumer unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 07:46

    POL-WAF: Beelen. Mit Quad überschlagen. Ein Leichtverletzter

    Warendorf (ots) - Am Montag (26.01.2026) um 17.30 Uhr kam es in Beelen auf der Straße Hornbusch zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger aus Beelen befuhr mit einem Quad die schneebedeckte Straße in Richtung Greffener Straße. Hinter ihm auf der Sitzbank saß ein ebenfalls 20-Jähriger (auch aus Beelen). Das Quad kam auf der verschneiten Straße ins Schleudern, kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren