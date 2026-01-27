Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Mit Quad überschlagen. Ein Leichtverletzter

Warendorf (ots)

Am Montag (26.01.2026) um 17.30 Uhr kam es in Beelen auf der Straße Hornbusch zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger aus Beelen befuhr mit einem Quad die schneebedeckte Straße in Richtung Greffener Straße. Hinter ihm auf der Sitzbank saß ein ebenfalls 20-Jähriger (auch aus Beelen). Das Quad kam auf der verschneiten Straße ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich. Der junge Mann auf der Rückbank wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Quad entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell