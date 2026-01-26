Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rettungswagen verliert Reifen während der Fahrt

Warendorf (ots)

Am Montag (26.01.206) um 11.55 Uhr befuhr ein Rettungswagen (mit eingeschalteten Sondersignalen) auf dem Weg zu einem Einsatz die Alleestraße in Ahlen-Dolberg. Auf gerader Strecke lösten sich bei dem Fahrzeug die beiden linken Reifen der hinteren Achse (Zwillingsbereifung). Der Fahrer konnten das Fahrzeug unfallfrei zum Stehen bringen. Einer der beiden gelösten Reifen rollte gegen einen geparkten Pkw. An entstand lediglich leichter Sachschaden. Die Reifen konnten wieder montiert werden und der RTW wurde zur Überprüfung in eine Werkstatt gebracht. Da unklar war, weshalb sich die Reifen gelöst hatten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Einsatz zu dem die Rettungswagenbesatzung unterwegs war wurde durch ein anderes Fahrzeug wahrgenommen.

