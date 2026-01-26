PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rettungswagen verliert Reifen während der Fahrt

Warendorf (ots)

Am Montag (26.01.206) um 11.55 Uhr befuhr ein Rettungswagen (mit eingeschalteten Sondersignalen) auf dem Weg zu einem Einsatz die Alleestraße in Ahlen-Dolberg. Auf gerader Strecke lösten sich bei dem Fahrzeug die beiden linken Reifen der hinteren Achse (Zwillingsbereifung). Der Fahrer konnten das Fahrzeug unfallfrei zum Stehen bringen. Einer der beiden gelösten Reifen rollte gegen einen geparkten Pkw. An entstand lediglich leichter Sachschaden. Die Reifen konnten wieder montiert werden und der RTW wurde zur Überprüfung in eine Werkstatt gebracht. Da unklar war, weshalb sich die Reifen gelöst hatten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Einsatz zu dem die Rettungswagenbesatzung unterwegs war wurde durch ein anderes Fahrzeug wahrgenommen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:54

    POL-WAF: Kreis Warendorf. Falsche Bankmitarbeiter - KI-Masche

    Warendorf (ots) - In den vergangenen Wochen ist es vermehrt zu Anrufen von falschen Bankmitarbeitern im Kreis Warendorf gekommen. Die Betrüger gaben sich als Mitarbeiter verschiedener Geldinstitute aus und suggerierten ihren Opfern, dass deren Konten wegen verschiedener KI-Installationen überprüft werden müssten. Sie kannten einige persönliche Daten der Opfer und erschlichen sich so das Vertrauen. Danach verleiteten ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:28

    POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Rentnerin bestohlen - Hinweise zu Betrugsmasche

    Warendorf (ots) - Eine pflegebedürftige Rentnerin ist vergangene Woche (Donnerstag, 22.01.2026) in Sendenhorst-Albersloh bestohlen worden. Eine unbekannte Frau kontaktierte das Geldinstitut der Seniorin und gab sich als eben diese aus. Sie legitimierte sich am Telefon mit diversen persönlichen Daten, sodass es den Anschein machte, dass tatsächlich die Rentnerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren