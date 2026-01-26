Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Rentnerin bestohlen - Hinweise zu Betrugsmasche

Warendorf (ots)

Eine pflegebedürftige Rentnerin ist vergangene Woche (Donnerstag, 22.01.2026) in Sendenhorst-Albersloh bestohlen worden.

Eine unbekannte Frau kontaktierte das Geldinstitut der Seniorin und gab sich als eben diese aus. Sie legitimierte sich am Telefon mit diversen persönlichen Daten, sodass es den Anschein machte, dass tatsächlich die Rentnerin selbst den Anruf tätigte. Nach dem Telefonat wurde Geld vom Konto der Sendenhorsterin auf ein fremdes Bankkonto überwiesen - Familienangehörige bemerkten den Diebstahl und Betrug und informierten umgehend die Polizei.

Wir weisen darauf hin:

- Niemals PIN-Nummern oder andere sensible und persönliche Daten an Dritte weitergeben - Schreiben Sie keine sensiblen an Orten auf, auf die auch andere Zugriff haben - Gehen Sie sensibel mit Ihren persönlichen Daten um, um diese vor fremden Zugriff zu schützen - Bei Unsicherheiten, ziehen Sie Nachbarn, Freunde, Familie zu Rate

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell