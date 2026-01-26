PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Rentnerin bestohlen - Hinweise zu Betrugsmasche

Warendorf (ots)

Eine pflegebedürftige Rentnerin ist vergangene Woche (Donnerstag, 22.01.2026) in Sendenhorst-Albersloh bestohlen worden.

Eine unbekannte Frau kontaktierte das Geldinstitut der Seniorin und gab sich als eben diese aus. Sie legitimierte sich am Telefon mit diversen persönlichen Daten, sodass es den Anschein machte, dass tatsächlich die Rentnerin selbst den Anruf tätigte. Nach dem Telefonat wurde Geld vom Konto der Sendenhorsterin auf ein fremdes Bankkonto überwiesen - Familienangehörige bemerkten den Diebstahl und Betrug und informierten umgehend die Polizei.

Wir weisen darauf hin:

   - Niemals PIN-Nummern oder andere sensible und persönliche Daten 
     an Dritte weitergeben
   - Schreiben Sie keine sensiblen an Orten auf, auf die auch andere 
     Zugriff haben
   - Gehen Sie sensibel mit Ihren persönlichen Daten um, um diese vor
     fremden Zugriff zu schützen
   - Bei Unsicherheiten, ziehen Sie Nachbarn, Freunde, Familie zu 
     Rate

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

