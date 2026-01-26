POL-WAF: Ennigerloh. Autofahrer prallt bei Alleinunfall gegen Baum
Warendorf (ots)
Am Sonntag (25.01.2026) um 16.45 Uhr kam es in Ennigerloh auf der Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 65-jähriger Ennigerloher verwechselte augenscheinlich bei seinem Pkw Brems- und Gaspedal. Dadurch beschleunigte das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 18.000 Euro geschätzt.
