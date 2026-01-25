PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Glättebedingter Alleinunfall eines Streufahrzeugs endet im Krankenhaus

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Samstag, 24.01.2026 um 08.03 Uhr ein Fahrer eines Streufahrzeuges in Oelde-Stromberg leicht verletzt worden. Der 24-jährige Oelder befuhr mit dem Streufahrzeug die Tollstraße in Stromberg aus Richtung Beckumer Straße kommend in Fahrtrichtung Cöllentrup. Aufgrund von Glätte kam er auf gerader Strecke rechtsseitig von der Fahrbahn ab, überschlug sich und rollte einen Hang herab. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Oelder leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die Tollstraße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig sowie im Zeitraum der Bergung des Fahrzeugs für etwa drei Stunden gesperrt. Aufgrund der Glätte wurde die Fahrbahn durch ein weiteres Streufahrzeug abgestreut.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:11

    POL-WAF: Beckum. Fensterscheiben zerbrechen mit lautem Knall

    Warendorf (ots) - Am 24.01.2026, gegen 20:50 Uhr, informierten Anwohner des Hansarings in Beckum die Feuerwehr über einen lauten Knall und zerbrochene Fensterscheiben an einem Haus am Hansaring. Eintreffende Kräfte der Feuerwehr Beckum und der Polizei konnten mehrere beschädigte Fensterscheiben und Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Hansaring feststellen. Personen wurden nicht ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 12:16

    POL-WAF: Kreisweit ist es zwischen Freitag (23.01.2026, 18.00 Uhr) und Samstag (24.01.2026, 12.00 Uhr) zu 30 Verkehrsunfällen aufgrund glatter Straßen gekommen.

    Warendorf (ots) - In Ahlen, Beckum, Oelde, Oelde-Stromberg, Ennigerloh, Ennigerloh-Westkirchen, Ennigerloh-Enniger, Sassenberg und Vellern rutschten Autos auf teils glatten Straßen von den Fahrbahnen oder gegen andere Pkw. Bei den meisten Unfällen wurde niemand verletzt, bei zwei Unfällen verletzte sich jeweils ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 12:02

    POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Alleinunfall mit einem Schwerverletzten

    Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall ist am Samstag, den 24.01.2026 um 07.50 Uhr ein Pkw-Fahrer schwer verletzt worden. Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Versmold befuhr die Straße Pöling in Enniger in Fahrtrichtung Pölinger Heide. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er auf glatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw stieß frontal mit einem Baum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren