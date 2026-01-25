Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Glättebedingter Alleinunfall eines Streufahrzeugs endet im Krankenhaus

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Samstag, 24.01.2026 um 08.03 Uhr ein Fahrer eines Streufahrzeuges in Oelde-Stromberg leicht verletzt worden. Der 24-jährige Oelder befuhr mit dem Streufahrzeug die Tollstraße in Stromberg aus Richtung Beckumer Straße kommend in Fahrtrichtung Cöllentrup. Aufgrund von Glätte kam er auf gerader Strecke rechtsseitig von der Fahrbahn ab, überschlug sich und rollte einen Hang herab. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Oelder leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die Tollstraße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig sowie im Zeitraum der Bergung des Fahrzeugs für etwa drei Stunden gesperrt. Aufgrund der Glätte wurde die Fahrbahn durch ein weiteres Streufahrzeug abgestreut.

