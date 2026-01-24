Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreisweit ist es zwischen Freitag (23.01.2026, 18.00 Uhr) und Samstag (24.01.2026, 12.00 Uhr) zu 30 Verkehrsunfällen aufgrund glatter Straßen gekommen.

Warendorf (ots)

In Ahlen, Beckum, Oelde, Oelde-Stromberg, Ennigerloh, Ennigerloh-Westkirchen, Ennigerloh-Enniger, Sassenberg und Vellern rutschten Autos auf teils glatten Straßen von den Fahrbahnen oder gegen andere Pkw. Bei den meisten Unfällen wurde niemand verletzt, bei zwei Unfällen verletzte sich jeweils der Fahrzeugführer leicht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Wie bereits berichtet kam am Samstag (24.12.2025, 07.50 Uhr) ein Pkw-Fahrer aufgrund glatter Fahrbahn in Ennigerloh-Enniger auf der Straße Pöling von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und verletzte sich dabei schwer.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell