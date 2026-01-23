Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. BMW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch (21.01.2026, 20.00 Uhr) und Donnerstag (22.01.2026, 18.30 Uhr) einen schwarzen 1er BMW in Sendenhorst angefahren.

Das Auto stand auf einem Parkplatz an der Weststraße und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

