POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Zusammenstoß von Pkw und Fußgängerin
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag (22.01.2026, 08.30 Uhr) eine Fußgängerin in Everswinkel-Alverskirchen leicht verletzt worden.
Ein 54-jähriger Autofahrer aus Ostbevern war dabei von der L 811 kommend nach links auf die L 793 in Richtung Everswinkel abzubiegen. Dabei stieß er mit der 50-jährigen Telgterin zusammen, die den Fußgängerüberweg überquerte.
Rettungskräfte brachten die Frau leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.
