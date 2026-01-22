Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unter Drogeneinfluss im Auto

Warendorf (ots)

Ein junger Autofahrer ist am Mittwoch (21.01.2026, 20.30 Uhr) unter Drogeneinfluss in Ahlen unterwegs gewesen.

Polizisten forderten den Soester auf der Robert-Koch-Straße auf anzuhalten. Da sich Hinweise auf Drogenkonsum ergaben, wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt - dieser war positiv.

Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

