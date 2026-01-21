PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (20.01.2026) in ein freistehendes Einfamilienhaus in Beckum-Neubeckum eingebrochen.

Zwischen 06.10 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Haus an der Hubertusstraße. Hier stahlen sie Bargeld und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 11:49

    POL-WAF: Telgte. Widerstand gegen Polizeibeamte

    Warendorf (ots) - Ein 45-jähriger Warendorfer hat am Dienstag (20.01.2026, 22.20 Uhr) massiv Widerstand geleistet. Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme an der B 51 in Telgte ergaben sich Hinweise, dass der Warendorfer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Kurz nach dem Test begann sich der Warendorfer zu wehren und sperren. Er wurde immer ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 08:09

    POL-WAF: Ahlen. Mercedes-Benz Citan angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (20.01.2026) einen Mercedes-Benz Citan in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand zwischen 16.40 Uhr und 20.40 Uhr am Vorhelmer Weg und wurde linksseitig angefahren. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 07:54

    POL-WAF: Ahlen. Hinweise zu Beteiligtem nach Überholmanöver

    Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einem Autofahrer geben, der am Montag (19.01.2026, 12.50 Uhr) an einem missglückten Überholmanöver in Ahlen beteiligt gewesen ist? Eine 39-jährige Ahlenerin fuhr in ihrem Auto in einer Fahrzeugschlange auf der Beckumer Straße. Verkehrsbedingt musste sie anhalten. Als sie wieder anfuhr, stieß sie mit einem Auto aus dem Gegenverkehr zusammen, das dabei war mehrere Pkw zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren