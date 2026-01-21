POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte sind am Dienstag (20.01.2026) in ein freistehendes Einfamilienhaus in Beckum-Neubeckum eingebrochen.
Zwischen 06.10 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Haus an der Hubertusstraße. Hier stahlen sie Bargeld und flüchteten.
Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
