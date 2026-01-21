PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Widerstand gegen Polizeibeamte

Warendorf (ots)

Ein 45-jähriger Warendorfer hat am Dienstag (20.01.2026, 22.20 Uhr) massiv Widerstand geleistet.

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme an der B 51 in Telgte ergaben sich Hinweise, dass der Warendorfer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Kurz nach dem Test begann sich der Warendorfer zu wehren und sperren. Er wurde immer aggressiver, trat und beleidigte die Beamten.

Diese brachten ihn zu Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam - ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
