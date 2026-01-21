POL-WAF: Telgte. Widerstand gegen Polizeibeamte

Polizei Warendorf

Ein 45-jähriger Warendorfer hat am Dienstag (20.01.2026, 22.20 Uhr) massiv Widerstand geleistet.

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme an der B 51 in Telgte ergaben sich Hinweise, dass der Warendorfer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Kurz nach dem Test begann sich der Warendorfer zu wehren und sperren. Er wurde immer aggressiver, trat und beleidigte die Beamten.

Diese brachten ihn zu Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam - ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

